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БРСМ открывает 24 марта «Пункты добра» во всех регионах Беларуси, в том числе и в Лунинце

23.03.2022
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С завтрашнего дня «Пункты добра» с 15.00 будут работать при каждом территориальном комитете БРСМ. Наиболее востребовано — это гигиенические наборы — шампунь, жидкое мыло, зубная паста, щетки, влажные салфетки, медицинские маски. Кроме того, необходимы стиральный порошок, одноразовая посуда, продукты быстрого приготовления и др.

Передать вещи первой необходимости можно в районный комитет БРСМ по адресу: г.Лунинец, ул.Красная,1, каб.521. 

Мы призываем неравнодушных людей проявить милосердие и позаботиться о наших соседях, вынужденно покинувших свою страну. Сбор вещей будет осуществляться в «Пунктах добра» с понедельника по пятницу с 15:00 до 17:00. Деньги можно направлять на благотворительный счет, указанный на сайте БРСМ.

Районный комитет БРСМ

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