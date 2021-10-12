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БСЖ и военные чествовали матерей

По инициативе межрайонного военного комиссариата и при организационной поддержке районной организации ОО «Белорусский союз женщин» продолжена прошлогодняя акция чествования матерей, чьи сыновья погибли в мирное время в период службы в Вооруженных Силах.
Ранее участники акции побывали по адресам в Микашевичах и сельских населенных пунктах района, теперь в преддверии Дня матери, посетили семьи в райцентре. Надежда Бондарчук не дождалась из армии сына Станислава. Елена Шпаковская хранит воспоминания про сына Андрея Карпова, капитана, военного летчика. У Тамары Кобринской при исполнении обязанностей военной службы погиб муж, капитан Борис Кобринский.
В мероприятии приняли участие медицинская сестра кабинета ультразвукового исследования ЦРБ Людмила Курилович, заместитель начальника мобилизационного отдела межрайвоенкомата майор Руслан Тутин и ведущий специалист учреждения по социальной работе и пенсионному обеспечению Алёна Окостко.

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