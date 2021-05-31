Четыре жительницы Лунинецкого района удостоены ордена Матери

На утреннее заседание в исполком пригласили жительниц Лунинецкого района, которые в этом году удостоены главной государственной награды за материнство – ордена Матери.

Награды из рук председателя райисполкома Александра Пачко получили 4 многодетные матери: Наталья Бирило из Дребска, Людмила Орешкевич из Бродницы, Наталья Ракович из Лунинца и Анна Емельянович из Любачина.

Напоминаем, орденом Матери награждаются женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей. На Лунинетчине насчитывается 1225 многодетных семей. из них в 35-ти воспитываются пять детей, в 7-ми – шесть, в 5-ти – семеро, по одной – девять и двенадцать.

Государство уделяет большое внимание поддержке материнства, созданию комфортных условий для воспитания и обучения детей. Начиная с 2015 года, в районе принято 1099 решений о назначении семейного капитала. Всего ордена Матери удостоены 229 женщин.