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Декадник пожарной безопасности проходит на Лунинетчине

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них с 18 по 29 января работники Лунинецкого РОЧС проводят декадник пожарной безопасности.
 
Смотровые комиссии, заинтересованные субъекты профилактики проводят обследование домовладений граждан. Главная цель посещения – оказание помощи тем, кто в силу преклонного возраста или физического состояния, нуждается в обеспечении безопасных условий проживания. Это одинокие пенсионеры, пожилые люди, инвалиды. Нужен постоянный контроль и за теми, кто злоупотребляет спиртными напитками и ведет асоциальный образ жизни.
 
При проведении пожарно-профилактической работы особое внимание уделяется состоянию печного отопления и электропроводки, наличию и исправности автономного пожарного извещателя. Гражданам разъясняются правила пожарной безопасности, вручаются памятки.
 
МЧС напоминает:
  • Не применяйте легковоспламеняющиеся жидкости для растопки печей, розжига костров.
  • Золу, угли из печей удаляйте в специально отведенные места не ближе 15 м от сгораемых строений.
  • Не оставляйте без надзора топящиеся печи, работающие газовые, керосиновые, электрические приборы, не поручайте присмотр за ними детям.
  • Постоянно следите за исправностью печей, дымовых каналов, дверц, предтопочных листов.
  • Очищайте дымоходы печей от сажи перед началом отопительного сезона.
  • Не курите, не применяйте открытый огонь в сараях, чердаках, подвалах. В темное время суток пользуйтесь для их освещения электрическими фонарями.
  • Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электрическую сеть, включая одновременно несколько мощных потребителей. Отключайте от сети бытовые электроприборы и аппаратуру, не оставляйте их в режиме ожидания. Не используйте предохранители не заводского (кустарного) изготовления.
  • Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время. Храните спички и др. источники зажигания в недоступных для них местах.
Берегите себя и своих близких!
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L N

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