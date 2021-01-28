Декадник пожарной безопасности проходит на Лунинетчине

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них с 18 по 29 января работники Лунинецкого РОЧС проводят декадник пожарной безопасности.

Смотровые комиссии, заинтересованные субъекты профилактики проводят обследование домовладений граждан. Главная цель посещения – оказание помощи тем, кто в силу преклонного возраста или физического состояния, нуждается в обеспечении безопасных условий проживания. Это одинокие пенсионеры, пожилые люди, инвалиды. Нужен постоянный контроль и за теми, кто злоупотребляет спиртными напитками и ведет асоциальный образ жизни.

При проведении пожарно-профилактической работы особое внимание уделяется состоянию печного отопления и электропроводки, наличию и исправности автономного пожарного извещателя. Гражданам разъясняются правила пожарной безопасности, вручаются памятки.

МЧС напоминает:

Не применяйте легковоспламеняющиеся жидкости для растопки печей, розжига костров.

Золу, угли из печей удаляйте в специально отведенные места не ближе 15 м от сгораемых строений.

Не оставляйте без надзора топящиеся печи, работающие газовые, керосиновые, электрические приборы, не поручайте присмотр за ними детям.

Постоянно следите за исправностью печей, дымовых каналов, дверц, предтопочных листов.

Очищайте дымоходы печей от сажи перед началом отопительного сезона.

Не курите, не применяйте открытый огонь в сараях, чердаках, подвалах. В темное время суток пользуйтесь для их освещения электрическими фонарями.

Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электрическую сеть, включая одновременно несколько мощных потребителей. Отключайте от сети бытовые электроприборы и аппаратуру, не оставляйте их в режиме ожидания. Не используйте предохранители не заводского (кустарного) изготовления.

Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время. Храните спички и др. источники зажигания в недоступных для них местах.

Берегите себя и своих близких!