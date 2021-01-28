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Декадник пожарной безопасности проходит на Лунинетчине
С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них с 18 по 29 января работники Лунинецкого РОЧС проводят декадник пожарной безопасности.
Смотровые комиссии, заинтересованные субъекты профилактики проводят обследование домовладений граждан. Главная цель посещения – оказание помощи тем, кто в силу преклонного возраста или физического состояния, нуждается в обеспечении безопасных условий проживания. Это одинокие пенсионеры, пожилые люди, инвалиды. Нужен постоянный контроль и за теми, кто злоупотребляет спиртными напитками и ведет асоциальный образ жизни.
При проведении пожарно-профилактической работы особое внимание уделяется состоянию печного отопления и электропроводки, наличию и исправности автономного пожарного извещателя. Гражданам разъясняются правила пожарной безопасности, вручаются памятки.
МЧС напоминает:
- Не применяйте легковоспламеняющиеся жидкости для растопки печей, розжига костров.
- Золу, угли из печей удаляйте в специально отведенные места не ближе 15 м от сгораемых строений.
- Не оставляйте без надзора топящиеся печи, работающие газовые, керосиновые, электрические приборы, не поручайте присмотр за ними детям.
- Постоянно следите за исправностью печей, дымовых каналов, дверц, предтопочных листов.
- Очищайте дымоходы печей от сажи перед началом отопительного сезона.
- Не курите, не применяйте открытый огонь в сараях, чердаках, подвалах. В темное время суток пользуйтесь для их освещения электрическими фонарями.
- Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электрическую сеть, включая одновременно несколько мощных потребителей. Отключайте от сети бытовые электроприборы и аппаратуру, не оставляйте их в режиме ожидания. Не используйте предохранители не заводского (кустарного) изготовления.
- Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время. Храните спички и др. источники зажигания в недоступных для них местах.
Берегите себя и своих близких!