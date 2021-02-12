Делегат ВНС: «Государство не бросит отрасль АПК на произвол судьбы»

Владимир Соц, делегат VI Всебелорусского народного собрания от Лунинецкого района, директор ОАО «Вульковский рассвет»:

– В выступлении Александра Григорьевича Лукашенко на Всебелорусском народном собрании были четко расставлены приоритеты по всем основным направлениям социально-экономического развития нашей республики на новую пятилетку. Конечно, меня, как человека, всю жизнь связанного с сельским хозяйством, особо волнует тема развития нашего агропромышленного комплекса. Я полностью разделяю прозвучавшую точку зрения главы государства о том, что ни одна страна не сможет существовать, если не сумеет накормить своих граждан. Как сказал Президент: «Без села, без деревни не может быть государства».

Также было подчеркнуто, что в Беларуси в свое время выбрали правильный путь, начав интенсивно развивать агропромышленный комплекс. И вложенные государством средства не оказались просто «закопанными в землю». Наоборот, благодаря этому удалось сохранить деревню, дать возможность работать и зарабатывать крестьянам. На примере нашего хозяйства могу сказать, что у нас за последние пятнадцать лет произошли сильные сдвиги в плане наращивания объемов производства. Мы регулярно обновляем свой машинно-тракторный парк, построили несколько новых молочно-товарных комплексов и телятников. И эта модернизация дает мощную отдачу. По прошлому году средняя рентабельность реализованной сельхозпродукции у нас составила 19,4 процента. Для сельскохозяйственной отрасли это очень хороший показатель.

Президент обратил внимание и на то, что и дальше необходимо внедрять новые прогрессивные системы сельхозпроизводства, поддерживать организации агропромышленного комплекса новым оборудованием и техникой, а также принимать меры для того, чтобы на своей сельхозпродукции в первую очередь зарабатывали сами крестьяне, а не торговые посредники. Мы, аграрии, в этом выступлении Президента услышали ответы на свои вопросы и нам четко понятно: государство сельское хозяйство на произвол судьбы не бросит. От нас же требуется и дальше спокойно, добросовестно работать, обеспечивать продовольственную безопасность республики, и успешно развиваться на благо страны и наших людей.

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