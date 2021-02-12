Новости районаОбществоШестое Всебелорусское народное собрание

Делегат ВНС: «Государство не бросит отрасль АПК на произвол судьбы»

Владимир Соц, делегат VI Всебелорусского народного собрания от Лунинецкого района, директор ОАО «Вульковский рассвет»:

– В выступлении Александра Григорьевича Лукашенко на Всебелорусском народном собрании были четко расставлены приоритеты по всем основным направлениям социально-экономического развития нашей республики на новую пятилетку. Конечно, меня, как человека, всю жизнь связанного с сельским хозяйством, особо волнует тема развития нашего агропромышленного комплекса. Я полностью разделяю прозвучавшую точку зрения главы государства о том, что  ни одна страна не сможет существовать, если не сумеет накормить своих граждан. Как сказал Президент: «Без села, без деревни не может быть государства».

Также было подчеркнуто, что в Беларуси в свое время выбрали правильный путь, начав интенсивно развивать агропромышленный комплекс. И вложенные государством средства не оказались просто «закопанными в землю». Наоборот, благодаря этому удалось сохранить деревню, дать возможность работать и зарабатывать крестьянам. На примере нашего хозяйства могу сказать, что у нас за последние пятнадцать лет произошли сильные сдвиги в плане наращивания объемов производства. Мы регулярно обновляем свой машинно-тракторный парк,  построили несколько новых молочно-товарных комплексов и  телятников. И эта модернизация дает мощную отдачу. По прошлому году средняя рентабельность реализованной сельхозпродукции у нас составила 19,4 процента. Для сельскохозяйственной отрасли это очень хороший показатель.

Президент обратил внимание и на то, что и дальше необходимо внедрять новые прогрессивные системы сельхозпроизводства, поддерживать организации агропромышленного комплекса новым оборудованием и техникой, а также принимать меры для того, чтобы на своей сельхозпродукции в первую очередь зарабатывали сами крестьяне, а не торговые посредники. Мы, аграрии, в этом выступлении Президента услышали ответы на свои вопросы и нам четко понятно: государство сельское хозяйство на произвол судьбы не бросит. От нас же требуется и дальше спокойно, добросовестно работать, обеспечивать продовольственную безопасность республики, и успешно развиваться на благо страны и наших людей.

zarya.by

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Экспертная среда Online “ВНС. Послесловие”. Видео

Экспертная среда Online “ВНС. Послесловие”. Видео

Photo of Лукашенко: референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами

Лукашенко: референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами

Photo of Лукашенко о завышении цен на лекарства: примем серьезные решения, вплоть до закрытия отдельных аптек

Лукашенко о завышении цен на лекарства: примем серьезные решения, вплоть до закрытия отдельных аптек

Photo of Лукашенко поручил проработать учреждение в Беларуси Дня народного единства

Лукашенко поручил проработать учреждение в Беларуси Дня народного единства

Photo of Посетили родителей, чьи сыновья погибли в Афганистане

Посетили родителей, чьи сыновья погибли в Афганистане

Photo of БЖД назначила дополнительные поезда на мартовские праздники

БЖД назначила дополнительные поезда на мартовские праздники

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть