День открытого письма прошёл 12 января в агрогородке Дворец

День открытого письма прошёл 12 января в агрогородке Дворец. Жители сельсовета смогли задать волнующие их вопросы руководству района во главе с председателем райисполкома Александром Пачко и председателем районного Совета депутатов Виктором Рафаловичем, а также представителям всех заинтересованных служб жизнеобеспечения .

Что волнует жителей Дворецкого сельсовета? Все подробности в ближайших номерах газеты “Лунінецкія навіны”