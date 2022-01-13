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День открытого письма прошёл 12 января в агрогородке Дворец

13.01.2022
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День открытого письма прошёл 12 января в агрогородке Дворец. Жители сельсовета смогли задать волнующие их вопросы руководству района во главе с председателем райисполкома Александром Пачко и председателем районного Совета депутатов Виктором Рафаловичем, а также представителям всех заинтересованных служб жизнеобеспечения .  

Что волнует жителей Дворецкого сельсовета? Все подробности в ближайших номерах газеты “Лунінецкія навіны” 

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