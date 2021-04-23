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“День открытых дверей” прошел в воинской части

“День открытых дверей” для учащихся гимназии г. Лунинца прошел в воинской части 65408.

Как рассказал заместитель командира по идеологической работе Геннадий Сирошик, в ходе мероприятия юным гостям продемонстрировали, как собирать и разбирать АКС-74У. Также состоялся показ специальной техники. Учащихся познакомили с бытом и условиями службы, провели экскурсию по объектам военной инфраструктуры.  Командование части ответило на все интересующие гимназистов вопросы.

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L N

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