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Депутат проведёт прием граждан и «прямую телефонную линию»

18.03.2022
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22 марта с 15.00 до 17.00 часов «прямую телефонную линию», а также с 17.00 до 18.00 часов в общественной приемной районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь» по адресу: г.Лунинец, ул.Красная, 74 (здание БТИ, 3 этаж) личный прием граждан и представителей юридических лиц проводит депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Насеня Анатолий Васильевич.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 61564.

 

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