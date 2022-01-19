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Депутат в округе: приём граждан, прямая линия и обсуждение изменений и дополнений Конституции (Лунинецкий район)

19.01.2022
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17 января 2022 года своим правом обратиться к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолию Насене в ходе “прямой телефонной линии” и приёма граждан воспользовались шесть жителей региона.
 
Вопросы касались энергообеспечения жилья, водообеспечения и качество связи мобильных операторов.
Жительницу г. Лунинец, инвалида вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС интересовал вопрос о возможности приватизации социального жилья, а в случае невозможности (в соответствии с законодательством Республики Беларусь) возможно ли на льготных условиях построить своё жильё. По данному обращению частично даны разъяснения в ходе приёма, часть вопросов адресовано компетентным органам.
 
Также Анатолий Насеня провёл очередные встречи с трудовыми коллективами Лунинецкого района. В этот раз дискуссии по изменениям и дополнениям в Конституцию Республики Беларусь состоялись в коллективах филиала N1 “Микашевичская больница” УЗ “Лунинецкая ЦРБ” и УО “Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского”.
 
Особый интерес вызывали изменения касательно института президентства, перераспределения полномочий между исполнительной, законодательной и судебной властью и роли, которую играет в данном контексте Всебелорусское народное собрание, как высший представительный орган народовластия Республики Беларусь. В тоже время отмечалась важность сохранения именно президентской республики с учетом национальной самобытности, культурных и духовных традиций, социальной направленности, единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в которой является народ.
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