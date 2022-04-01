Детская школа искусств г.Лунинца провела районный фестиваль-конкурс

ГУО «Детская школа искусств г.Лунинца» организовала и провела районный фестиваль-конкурс хоровых, оркестровых, хореографических коллективов, ансамблей и других малых форм коллективного музицирования, сообщает Дни культуры Лунинетчины

В нем приняли участие около 300 учеников из Лунинецкой и Дворецкой ДШИ, Полесской и Микашевичской ДМШИ. Жюри возглавили сопредседатели: преподаватель УО «Пинский государственный колледж искусств», руководитель народного баянного оркестра Ирина Игнатовна Богданович и преподаватель цикловой комиссии «народный хор» УССО «Барановичский государственный музыкальный колледж» Татьяна Александровна Нишкевич. По условиям фестиваля-конкурса нужно было представить два разнохарактерных произведения.

В номинации «Хореографические коллективы»

грамоту за участие получили танцевальный коллектив «Смайлики» и «Задоринки» ДШИ г.Лунинца (Ильючик Н.А., Клевцевич И.В.).

Дипломом III степени награжден танцевальный коллектив «Радуга»;

Дипломом II степени и Дипломом «За лучшее воплощение сценического образа» отмечен коллектив «Радость»;

Диплома I степени и победителем номинации стало трио «Жемчужинки» — все трое дипломантов представили Полесскую ДМШИ (худ.рук. Дуньчик С.С.).

В номинации «Вокально-хоровые коллективы и ансамбли»

грамотами отмечены: хор младших классов филиала аг.Кожан-Городок ГУО «ДШИ г.Лунинца» (худ.рук. Ковко О.В., конц. Велескевич И.Е.); хор младших классов ГУО «ДШИ г.Лунинца» (худ.рук. Караваева М.В., конц. Корчик Л.Н.); младшая хоровая группа ГУО «ДШИ аг.Дворец» (худ.рук. Чиж Е.С , конц. Данилович А.А.); средний хор ГУО «ДМШИ г.Микашевичи» (худ.рук. Савич О.А., конц. Осипова В.И.).

Дипломом за участие отмечен старший хор (худ.рук. Осипова В.И., конц.Воробей Н.И.);

Диплом «За артистизм и воплощение художественного образа» получила вокальная группа «Витаминка» (худ.рук. Ткачук Е.А.) — оба коллектива ГУО «ДМШИ г.Микашевичи».

Диплома II степени удостоен ансамбль «Весялушкі» (худ.рук. Езепчук Л.Н., конц. Жук О.А., Чурсанова Е.М.); Дипломом I степени награждён хор «Гармония» (худ.рук. Бузынчик Ю.В., конц. Савинкина В.И.) – коллективы ГУО «ДШИ г.Лунинца».

В номинации «Инструментальные коллективы»

Грамоты получили баянные ансамбли младших и старших классов (худ.рук. Жук О.А., конц.Черноокая Т.А., Езепчук Л.Н., Чурсанова Е.М.) ГУО «ДШИ г.Лунинца», фортепианный ансамбль (худ.рук. Савич О.А.) ГУО «ДМШИ г.Микашевичи».

Дипломом «За сохранение национальных традиций и самобытность» отмечен ансамбль «Ложки+гармошки» (худ.рук. Чиж Е.С., конц. Данилович А.А.) ГУО «ДШИ аг.Дворец».

Диплом II степени — ансамбль скрипачей «Виолинки» ГУО «ДШИ г.Лунинца» (худ.рук. Белоус О.А., конц. Яскевич Г.И.); Диплом III степени получил фортепианный ансамбль средних классов ГУО «ДМШИ г.Микашевичи» (худ.рук. Гузовская Г.Е.);Диплом II степени — ансамбль скрипачей «Виолинки» ГУО «ДШИ г.Лунинца» (худ.рук. Белоус О.А., конц. Яскевич Г.И.);

Диплом I степени — ансамбль аккордеонистов «Штрихкоды» ГУО «ДМШИ г.Микашевичи» (худ.рук. Дворник Д.С.).

образцовый оркестр народных инструментов (худ.рук. Николай Корчик); образцовый хор «Созвучие» (худ.рук. Татьяна Круглик, конц. Татьяна Кулешова); образцовый ансамбль «Менестрель» (худ.рук. Юлия Черноокая); Заслуженный любительский коллектив Республики Белаоусь образцовый ансамбль скрипачей «Концертино» (худ.рук. Ольга Белоус, конц. Галина Яскевич). С показательными программами выступили коллективы Лунинецкой детской школы искусств:образцовый оркестр народных инструментов (худ.рук. Николай Корчик); образцовый хор «Созвучие» (худ.рук. Татьяна Круглик, конц. Татьяна Кулешова);образцовый ансамбль «Менестрель» (худ.рук. Юлия Черноокая);Заслуженный любительский коллектив Республики Белаоусь образцовый ансамбль скрипачей «Концертино» (худ.рук. Ольга Белоус, конц. Галина Яскевич).

Все участники конкурса получили дипломы, грамоты и сладкие угощения от организаторов конкурса.