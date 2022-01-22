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Диалоговая площадка: изменения и дополнения Конституции, их причины и актуальность (Лунинецкий район)

22.01.2022
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В рамках республиканского проекта “В режиме правды” в ГДК Лунинца 21 января была организована диалоговая площадка, на которой главной темой обсуждения стали изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь, их причины и актуальность  

Участие в мероприятии приняла депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по законодательству Ирина Довгало.

 

Подробности в ближайшем номере “Лунінецкіх навін”. Будет интересно… 

 

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