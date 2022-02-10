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Диалоговая площадка  «Время выбора будущего» в Лунинецкой центральной районной библиотеке

10.02.2022
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9 февраля 2022 года в Публичном центре правовой информации Лунинецкой центральной районной библиотеки состоялась диалоговая площадка  «Время выбора будущего» с участием депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и молодыми людьми, которым впервые в жизни представиться возможность использовать своё гражданское право и 27 февраля 2022 года принять участие в референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

Основная цель диалоговой площадки – разъяснить основные концептуальные изменения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, повысить гражданскую ответственность молодёжи, разъяснить значимость важного политического события в жизни каждого и привлечь молодежь к участию в референдуме.

Было отмечено, что только активная жизненная позиция может обеспечить дальнейшее развитие общества и государства. А статьёй 32 проекта определено, что государство способствует всестороннему развитию молодежи, создает необходимые условия для ее активного участия в общественной жизни. При этом потенциал молодежи должен быть направлен на интересы общества и государства: социальную ответственность, проявление патриотизма, сохранение исторической памяти героическом прошлом белорусского народа, заботе о собственном здоровье и духовном развитии.

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