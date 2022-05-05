Добровольная сдача оружия и боеприпасов организована в Лунинецком районе

С 10.05.2022 по 14.05.2022 года на территории Лунинецкого района проводятся специальные комплексные мероприятия «Арсенал», которые направлены на добровольную сдачу, конфискацию незаконно хранящегося у граждан оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Лунинецкий РОВД напоминает, что лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от ответственности.

В Лунинецком РОВД работает телефон доверия: 34942, 80447320203 либо 102 (анонимность гарантирована).

По всем возникшим вопросам обращаться к инспектору по разрешительной работе Лунинецкого РОВД по адресу: г.Лунинец, ул.Железнодорожная, д.3, каб.1 или по телефону 102.