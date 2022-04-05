Долю местных видов топлива в Брестской области планируют увеличить до 42%. Лунинецкий район среди лучших

Долю местных видов топлива в Брестской области планируют в этом году увеличить до 42%, сообщили в областном управлении ЖКХ.

Достичь такого показателя предполагается за счет ввода в эксплуатацию трех котельных на местных видах топлива — в Бресте (12 МВт), Барановичах (6 МВт) и Ляховичах (10 МВт). По подсчетам, это позволит довести долю МВТ в общем объеме потребления топлива с 37% до 42-43%.

По итогам прошлого года доля МВТ в коммунальном хозяйстве региона составила 37,8% (при задании 39%). Планового показателя достигли только в Пинске, Ивацевичском, Лунинецком, Ляховичском и Столинском районах. На общую ситуацию повлияло выведение из эксплуатации в связи с физическим износом котла мощностью 3,54 МВт в Бресте и остановка котельной на местных видах топлива в связи с ее реконструкцией в Каменце. Кроме того, коммунальщикам в прошедший отопительный сезон приходилось включать в работу дополнительные мощности на природном газе на комбинированных котельных при дефиците теплогенерирующих мощностей на МВТ.

В рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» в области будут оптимизированы схемы теплоснабжения шести населенных пунктов, модернизированы 10 газовых и 13 твердотопливных котельных, будут установлены электрокотлы на трех котельных в Столинском, Малоритском и Ивановском районах. В прошлом году в регионе были модернизированы 8 газовых и 15 твердотопливных котельных, оптимизированы схемы теплоснабжения в шести населенных пунктах.

Также коммунальщики продолжат обновление тепловых сетей. В этом году намечено переложить 53,6 км. На сегодня в области 83,7% теплосетей заменены на современные предызолированные трубы. Это лучший показатель в республике. «По итогам года мы выйдем на 85% ПИ-труб (при среднереспубликанском показателе 79%). Некоторые наши предприятия план уже практически выполнили. На сегодня выше среднеобластного показатели у 14 предприятий», — отметил генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук.

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