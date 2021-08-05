Что нам стоит дом построить?

Новый 5-этажный дом по улице Ф. Скорины,2 стал очередным зданием жилого комплекса в Микашевичах. Первые новоселы в 40-квартирный дом въехали в начале нынешнего года.

Объем строительно-монтажных работ по объекту составил более 2 миллионов 300 тысяч рублей, а строительство инженерных систем к новостройке и ее благоустройство обошлось почти в 329 тысяч рублей. Для наведения красоты на придомовой территории было использовано только борта бетонного использовано 667 метров. А площадь, покрытая плиткой, составила 1 882 м2. Кроме того, для устройства вертикальной планировки использовали около 16 тысяч тонн.