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Достижения бывших воспитанников Лунинецкой СДЮШОР

07.02.2022
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Республиканские легкоатлетические игры среди студентов выявили лучших. Приятно отметить, что в их числе и бывшие воспитанники Лунинецкой СДЮШОР. Так, Игнат Сайко (на снимке), который в настоящее время является студентом Полоцкого государственного университета, занял второе место в прыжках в высоту, преодолев 2-метровый рубеж.

В пятиборье у девушек на третью ступеньку пьедестала почета поднялась Ирина Ванюк – студентка Витебского государственного технологического университета. А в семиборье у юношей бронзы удостоен первокурсник БНТУ Денис Самандык. Все эти спортсмены – воспитанники Валерия Жуковского.

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