Новости районаОбществоРеклама

ДШИ объявляет прием учащихся на новый учебный год

Детская школа искусств  г. Лунинца объявляет прием учащихся на 2021-2022 учебный год по специальностям баян, аккордеон, фортепиано, скрипка, цимбалы, домра, гитара, кларнет, труба, хоровое, художественное и хореографическое отделения.

На все специальности принимаются дети с 7 до 11 лет, в подготовительную группу с 6-7 лет. С 4-5 лет также идет набор в группу эстетического воспитания (предметы: музыка, английский язык, изобразительное искусство и хореография).

Консультации для поступающих пройдут 24-25 мая с 10.00 до 15.00.

Вступительные экзамены начнутся 27 мая.

 

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Лунинецкое сельхозпредприятие переплатило более Br64 тыс. за покупку ветпрепаратов через посредников

Лунинецкое сельхозпредприятие переплатило более Br64 тыс. за покупку ветпрепаратов через посредников

Photo of В Лунинецком районе определены пять безопасных мест для купания

В Лунинецком районе определены пять безопасных мест для купания

Photo of Житель Микашевич представит Беларусь в финале международной бизнес-игры “Начинающий фермер”

Житель Микашевич представит Беларусь в финале международной бизнес-игры “Начинающий фермер”

Photo of В рыболовных угодьях Лунинецкого района установлены ограничения для любительского рыболовства

В рыболовных угодьях Лунинецкого района установлены ограничения для любительского рыболовства

Photo of Произведенный в Беларуси “Спутник V” поступает потребителю только после контроля качества – Беляев

Произведенный в Беларуси “Спутник V” поступает потребителю только после контроля качества – Беляев

Photo of В Лунинецком районе продолжается вакцинация населения

В Лунинецком районе продолжается вакцинация населения

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть