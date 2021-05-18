ДШИ объявляет прием учащихся на новый учебный год

Детская школа искусств г. Лунинца объявляет прием учащихся на 2021-2022 учебный год по специальностям баян, аккордеон, фортепиано, скрипка, цимбалы, домра, гитара, кларнет, труба, хоровое, художественное и хореографическое отделения.

На все специальности принимаются дети с 7 до 11 лет, в подготовительную группу с 6-7 лет. С 4-5 лет также идет набор в группу эстетического воспитания (предметы: музыка, английский язык, изобразительное искусство и хореография).

Консультации для поступающих пройдут 24-25 мая с 10.00 до 15.00.

Вступительные экзамены начнутся 27 мая.