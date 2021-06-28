ДТП со смертельным исходом произошло в Лунинецком районе

Как сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, ДТП произошло 27 июня в 13:45.

По предварительной информации, 34-летний брестчанин на “Фольксваген Джетта” двигался на 353 км автодороги М10 “Кобрин-Гомель-граница РФ”. При обгоне большегруза водитель не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение со встречным мотоциклом «Хонда» под управлением 45-летнего жителя г. Микашевичи.

Мотоциклист и его 52-летний пассажир с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, где через несколько часов пассажир скончался.