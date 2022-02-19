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ДТП в Лунинецком районе

19.02.2022
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18 февраля в 08:30 часов 21-летний житель Лунинецкого района управлял автомобилем «БМВ» и двигался по автодороге М10 «граница РФ – Гомель – Кобрин». На 363 километре указанной автодороги совершил столкновение с попутным автомобилем «Киа» под управлением 48-летнего Лунинчанина, который, по предварительной информации, выполнял маневр разворота.

В результате ДТП водитель «БМВ» после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Проводится проверка.

Перед началом движения, перестроением, поворотом налево или направо, разворотом и остановкой водитель обязан прежде всего убедиться в безопасности своего манёвра.

Управляя транспортным средством, водителям необходимо быть сконцентрированными, внимательными и заранее прогнозировать дорожную обстановку.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома

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