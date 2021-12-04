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Два человека погибли на пожаре в Обрубе

Вчера вечером на пульт РОЧС поступило сообщение о возгорании в жилом деревянном доме в Обрубе.

По прибытии первых подразделений МЧС дом полностью был охвачен огнем. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. В огне погибла хозяйка дома 1939 г.р. и ее сын 1971 г.р.
Причина пожара устанавливается.

Спасатели напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включенные в сеть электроприборы, не курите в постели. Будьте осторожны с огнем. В случае возникновения чрезвычайной ситуации вызывайте службу спасения по номеру 101 или 112.

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