Два человека погибли на пожаре в Лунинце

На прошлой неделе на территории района произошло 2 пожара.

Вечером 24 марта поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в д. Песчаники. Обошлось без жертв.

27 марта в 02.37 поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на 5 этаже девятиэтажного дома по улице Гагарина в Лунинце. В результате пожара повреждена мебель, внутренняя отделка и имущество в кухне, закопчены стены и потолок в квартире. В огне погибли хозяйка 1983 г.р. и ее сожитель 1987 г.р.

Причины пожаров выясняются.