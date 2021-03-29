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Два человека погибли на пожаре в Лунинце

На прошлой неделе на территории района произошло 2 пожара.

Вечером 24 марта поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в д. Песчаники. Обошлось без жертв.

27 марта в 02.37 поступило сообщение  о пожаре в двухкомнатной квартире на 5 этаже девятиэтажного дома по улице Гагарина в Лунинце.  В результате пожара повреждена мебель, внутренняя отделка и имущество в кухне, закопчены стены и потолок в квартире. В огне погибли хозяйка 1983 г.р. и ее сожитель 1987 г.р. 

Причины пожаров выясняются.

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L N

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