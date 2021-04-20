Две команды Лунинецкого района выступят во второй лиге чемпионата Беларуси

В Доме футбола в ходе жеребьевки сформирован календарь чемпионата Беларуси-2021 среди команд второй лиги.

Тут сыграют 79 команд почти со всех уголков Беларуси. Турнир стартует 1 мая и будет поделен на два этапа: областной и финальный. Команды разбиты на 6 дивизионов по географическому принципу. В свою очередь Брестский, Витебский и Минский – на две подгруппы.

Восточный дивизион Брестчины представлен двумя командами нашего района – ФК “Лунинец” и “Гранит-Микашевичи”. Стартовые матчи они проведут на выезде 1 мая с “Надеждой” (Барановичский район) и “Иваново” соответственно.

Сейчас клубы ведут активную подготовку и проводят спарринги. В воскресенье на стадионе “Полесье” ФК “Лунинец” принимал одного из будущих соперников по подгруппе – “ДЮСШ (Столин)”. В итоге напряженной борьбы хозяева взяли вверх со счетом 4:3. В нашей команде отличились Максим Фомин, который записал дубль в свой актив, Владислав Кныревич, который реализовал пенальти в добавленное арбитром время. Победную точку поставил Игорь Родцевич на 83-ой минуте.