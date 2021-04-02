Двое лунинчан “похулиганили” на 4,5 года колонии и “химии”

В открытом судебном заседании под председательством судьи Екатерины Клевжиц, с участием гособвинителя Анны Пенер рассмотрено уголовное дело в отношении двух лунинчан за совершение злостного хулиганства.

23 декабря 2020 года двое нетрезвых молодых мужчин (1988 и 1992 г.р.) в полночь решили “разобраться” с “соперником”, которого подозревали в связи с “дамой сердца” одного из них.

Во время “выяснения отношений” потерпевшему они наносили удары руками и ногами, окунали головой в ведро с водой, запугивали, приставляя к шее нож, дверкой духовки газовой плиты пытались прижать голову… В какой-то момент хозяину квартиры удалось вырваться из рук хулиганов и заявить на противоправные действия в отношении него в правоохранительные органы…

Совершая подобные действия, ночные визитеры вряд ли задумывались над тем, что они грубо нарушают общественное спокойствие и неприкосновенность гражданина, и тем более, что окажутся на скамье подсудимых.

Суд признал их виновными в совершении преступления по ч.3 ст.339 УК Республики Беларусь (особо злостное хулиганство) и назначил наказание: одному – 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, где он в принудительном порядке пройдет курс лечения от хронического алкоголизма; второму – такой же срок, но ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.