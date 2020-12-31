Двое подростков оказались в реанимации после употребления спиртного

28 декабря в Лунинецкий РОВД поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Лунинецкой ЦРБ доставлены 2 несовершеннолетних в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ходе проведения проверки, сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних установлено, что по просьбе подростков , пенсионер приобрел для них 5 литров вина “Старая келья”, которое 5 несовершеннолетних употребили вблизи железнодорожного моста г. Лунинца. После этого двоим стало плохо, один из них потерял сознание. Проходящие мимо прохожие о случившемся сообщили в больницу.