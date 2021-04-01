Двое жителей Микашевич проникли ночью в продуктовый магазин

Около трёх часов ночи 28 марта в одном из продуктовых магазинов города Микашевичи сработала охранная сигнализация. Незамедлительно к месту происшествия выбыли сотрудники Департамента охраны, которые обнаружили на объекте следы проникновения: выставленное пластиковое окно, рядом пенал кассового аппарата с находившимися в нем денежными средствами, чудь дальше коробку с чипсами.

Как сообщила официальный представитель Департамента охраны Анастасия Марченко, всего пару часов понадобилось сотрудникам Департамента охраны и уголовного розыска, чтобы найти и задержать причастных к правонарушению братьев 22-х и 33-х лет. Местных молодых людей задержали по месту жительства.

Оба ранее неоднократно привлекались к административной ответственности. Младший имеет ряд судимостей по уголовным статьям.

На момент задержания они находились в состоянии алкогольного опьянения и отказались пояснять причины содеянного. Однако согласились в полной мере возместить ущерб владельцу магазина за поврежденное имущество.

В отношении задержанных составлен административный протокол за мелкое хищение.