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“Единство. Развитие. Независимость” Продолжается обсуждение изменений Конституции (Лунинецкий район)

15.01.2022
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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня принял участие в диалоговых площадках на тему: “Единство. Развитие. Независимость” на базе Лунинецкого хлебозавода ОАО “Берестейский пекарь” и Лунинецкой дистанции пути, особое внимание на которых уделялось обсуждению изменений и дополнений проекта Конституции Республики Беларусь.

Данная тема была основной и на встречах с коллективом Лунинецкого районного отдела Следственного комитета и коллективом ОАО “Лунинецкий райагросервис”.

Диалоги были весьма динамичны и весьма продуктивны, что говорит о том, что людям нашего региона и нашему обществу в целом небезразлично то, в какой стране мы будем жить завтра. 

Среди прочих вопросов отмечалась важность отражения в проекте Конституции развития атомной энергетики в мирных целях, защиты персональных данных, развития молодёжи и сохранения и укрепления здоровья граждан нашей страны.

Основной посыл встреч – каждый должен стать активным участником всенародного обсуждения проекта Основного Закона страны.

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