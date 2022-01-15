“Единство. Развитие. Независимость” Продолжается обсуждение изменений Конституции (Лунинецкий район)

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня принял участие в диалоговых площадках на тему: “Единство. Развитие. Независимость” на базе Лунинецкого хлебозавода ОАО “Берестейский пекарь” и Лунинецкой дистанции пути, особое внимание на которых уделялось обсуждению изменений и дополнений проекта Конституции Республики Беларусь.

Данная тема была основной и на встречах с коллективом Лунинецкого районного отдела Следственного комитета и коллективом ОАО “Лунинецкий райагросервис”.

Диалоги были весьма динамичны и весьма продуктивны, что говорит о том, что людям нашего региона и нашему обществу в целом небезразлично то, в какой стране мы будем жить завтра.

Среди прочих вопросов отмечалась важность отражения в проекте Конституции развития атомной энергетики в мирных целях, защиты персональных данных, развития молодёжи и сохранения и укрепления здоровья граждан нашей страны.

Основной посыл встреч – каждый должен стать активным участником всенародного обсуждения проекта Основного Закона страны.