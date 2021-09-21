Единый День безопасности пройдет в пятницу на Лунинетчине

«Позаботься о безопасности! Стань заметным на дороге!» – под таким девизом 24 сентября на территории Республики Беларусь Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения. Рассказывает начальник отделения ГАИ Лунинецкого РОВД Сергей АНТОНОВИЧ:

– С учетом уменьшения светового дня заметно возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в темное время суток, в условиях недостаточной видимости. Водители, двигаясь в темное время и дождливую погоду, когда головной свет автомобиля теряет эффективность более чем наполовину, не всегда способен вовремя заметить идущего по проезжей части пешехода и правильно среагировать на его появление.

С места водителя все темные и не имеющие активного света объекты на проезжей части полностью сливаются с темнотой и становятся практически невидимыми. Для сидящего за рулем эта проблема осложняется еще слепящим светом фар от встречного потока автомобилей. Пешеход или велосипедист, освещенный светом приближающейся машины, твердо уверен, что хорошо виден водителю, хотя это далеко не так.

Бредущий в темноте по проезжей части человек становится видимым для автомобилиста, в лучшем случае, за 25-30 метров. Это расстояние при скорости движения 90 км/ч автомобиль проходит приблизительно за одну секунду – слишком мало для принятия каких-либо мер. Даже при скорости 50 км тормозной путь автомобиля, как правило, превышает это расстояние.

Ограничение скорости не всегда решает проблему безопасности пешеходов, велосипедистов и возчиков на ночной дороге.

Госавтоинспекция советует обозначать себя в темноте световозвращающими жилетами, повязками, брелоками и подвесками, сделанными из специального материала, который не рассеивает свет фар, а с высокой интенсивностью отражает его в сторону источника, то есть практически в глаза водителю.

Примерно из такого же материала изготавливается пленка для дорожных знаков. Такие «световозвращатели» на одежде пешехода или велосипедиста позволяют им «светиться» в свете фар на расстоянии от 130 до 400 метров. А у водителя появляется возможность своевременно увидеть в темноте человека и предпринять меры во избежание наезда.

Световозвращающие материалы используются также при обозначении в темноте велосипедов и телег. Причем уже несколько лет оборудование этих транспортных средств «световозвращателями» (спереди – белого, сзади – красного цвета) является обязательным. Не менее важно для безопасного движения установить на повозке или велосипеде фонари с активным светом и включать их, как только начинает смеркаться. Таковы требования ПДД.