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Единый день безопасности дорожного движения проходит в Лунинецком районе

Мероприятие проходит под девизом – «Открой сезон без нарушений!» и направлено на предупреждение дорожных аварий с участием водителей мототранспорта. В этот день инспекторы ГАИ посетят трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений района, где напомнят основы безопасного поведения на дороге.

С начала 2021 года на территории области зарегистрировано 5 ДТП с участием водителей мототранспорта, в которых 5 человек травмированы. 

Сохранение безопасности на дороге – обязанность каждого участника дорожного движения. Водителям мототранспорта необходимо помнить, что передвигаться необходимо только в защитном костюме и застегнутом защитном мотошлеме. Но прежде всего, необходимо хорошо освоить навыки вождения в разных дорожных условиях, соблюдать скоростные режимы, правила маневрирования и не забывать быть предельно внимательными и осторожными. Как показывает печальная практика, малейшая потеря бдительности может обернуться ДТП с тяжелыми последствиями. Перед тем, как выполнить поворот, разворот или иной маневр автомобилист обязан убедиться в отсутствии мотоциклиста в попутном направлении и включить указатели поворота.

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L N

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