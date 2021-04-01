Единый день озеленения пройдет в Лунинецком районе 3 апреля

Единый день озеленения “Разам за зялёную Беларусь” пройдет в Лунинецком районе 3 апреля.

Как рассказал главный специалист районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Ванюк, наступил благоприятный период для посадки деревьев и кустарников. Присоединиться к акции может любой желающий. Если у граждан есть предложения, где на землях общего пользования возможна посадка деревьев и кустарников , их можно озвучить по телефону 4-70-65.