Экипаж комбайнеров Сергея и Давида Ивановых первым на Лунинетчине достиг тысячного намолота зерна

Разделить радость победы в поле приехали председатель райисполкома Александр Пачко, его первый заместитель, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Савина, руководитель хозяйства Сергей Дублянин и профсоюзные лидеры: районный – Ольга Ермоленок и местный – Надежда Дублянина.

К Благодарности райисполкома очень кстати были денежные премии и подарки от профсоюза. Как символ нового урожая передовикам вручили душистый каравай.