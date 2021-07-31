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Экипаж комбайнеров Сергея и Давида Ивановых первым на Лунинетчине достиг тысячного намолота зерна

Разделить радость победы в поле приехали председатель райисполкома Александр Пачко, его первый заместитель, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Савина, руководитель хозяйства Сергей Дублянин и профсоюзные лидеры: районный – Ольга Ермоленок и местный – Надежда Дублянина.

К Благодарности райисполкома очень кстати были денежные премии и подарки от профсоюза. Как символ нового урожая передовикам вручили душистый каравай.

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