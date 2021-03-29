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Электроэнергию отключат на некоторых улицах района 30 и 31 марта
30 и 31 марта на некоторых улицах Лунинца и других населенных пунктов района будет отключена электроэнергия. Как сообщает Лунинецкий район электрических сетей, это связано с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции.
Электроэнергия будет отключена 30 марта:
- с 10.00 до 16.00 часов в г.Лунинец по ул. Красная 165, 165а, 163 и ул. Чехова 14а;
- с 09.00 до 17.00 часов в г. Лунинец по ул. Гоголя, ул. Тихая, пер. Гоголя;
- с 09.00 до 11.00 часов в д. Лунин по ул. Молодежная (12-70), ул. Комсомольская, ул. Солнечная, ул. Криничная, ул. Садовая (5-71);
- с 09.00 до 11.00 часов в аг. Полесский по ул. Новая, (1-49) и 8 Марта (1-35);
31 марта:
- с 09.00 до 17.00 часов в г. Лунинец по ул. Любимова и ул. Березина;
- с 10.00 до 15.00 часов в г. Лунинец по ул. Красная 165, 165а, 163, ул. Чехова 14а