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Электроэнергию отключат на некоторых улицах района 30 и 31 марта

30 и 31 марта на некоторых улицах Лунинца и других населенных пунктов района будет отключена электроэнергия. Как сообщает Лунинецкий район электрических сетей, это связано с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции.

Электроэнергия будет отключена 30 марта:

  • с 10.00 до 16.00 часов в г.Лунинец по ул. Красная 165, 165а, 163 и ул. Чехова 14а;
  • с 09.00 до 17.00 часов в г. Лунинец по ул. Гоголя, ул. Тихая, пер. Гоголя;
  • с 09.00 до 11.00 часов в д. Лунин по ул. Молодежная (12-70), ул. Комсомольская, ул. Солнечная, ул. Криничная, ул. Садовая (5-71);
  • с 09.00 до 11.00 часов в аг. Полесский по ул. Новая, (1-49) и 8 Марта (1-35);

31 марта: 

  • с 09.00 до 17.00 часов в г. Лунинец по ул. Любимова и ул. Березина;
  • с 10.00 до 15.00 часов в г. Лунинец по ул. Красная 165, 165а, 163, ул. Чехова 14а
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L N

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