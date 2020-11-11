Электроэнергию отключат в Лахве

11 ноября с 10.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия в д. Лахва. Об этом сообщает Лунинецкий район электрических сетей.

В связи с производством работ на линии электропередач будут обесточены улицы Октябрьская (1-57), Первомайская (1-20), Советская (1-70), Городокская (1-9), Набережная (1-15), Рыбхозная (1-49), Мира (1-33), Комсомольская и пер.Песчаный.

По улице Мира (10-103А) электроэнергия будет отсутствовать также 12 ноября с 10.00 до 16.00.