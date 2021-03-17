Электроэнергию отключат в Межлесье, Лахве и Бостыни

19 марта с 10.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия в аг. Межлесье. Об этом сообщает Лунинецкий район электрических сетей.

В связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будут обесточены улицы Мелиоративная, Леменская (1-28), Новая, Молодежная, Партизанская (5-15), 70 лет Октября, Лошинская (1-29), Речная и пер. Школьный.

Также 19 марта в связи с производством работ по валке угрожающих деревьев будет отключена электроэнергия: