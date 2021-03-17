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Электроэнергию отключат в Межлесье, Лахве и Бостыни

19 марта с 10.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия в аг. Межлесье. Об этом сообщает Лунинецкий район электрических сетей.

В связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будут обесточены улицы Мелиоративная, Леменская (1-28), Новая, Молодежная, Партизанская (5-15), 70 лет Октября, Лошинская (1-29), Речная и пер. Школьный.

Также 19 марта в связи с производством работ по валке угрожающих деревьев будет отключена электроэнергия:

  • с 9.00 до 16.00 в д. Лахва по улицам Октябрьская (1-57), Первомайская (1-20), Советская (1-70),
    Городокская (1-9), Набережная (1-15), ул.Рыбхозная (1-49), Мира (1-33), Комсомольская и пер. Песчаный.
  • с 10.00 до 13.00 в д. Бостынь, х. Замошье, х. Заусочье, х. Полеток.
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L N

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