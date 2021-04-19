Электроэнергию отключат в некоторых населенных пунктах Лунинецкого района

19 апреля отключат электроэнергию на некоторых улицах в Микашевичах, Мокрово и Синкевичах. Как сообщает Лунинецкий район электрических сетей, это связано с производством работ на линии электропередач.

В Микашевичах с 9.00 до 17.00 будут обесточены улицы Садовая (5, 5А, 7) и Молодежная (3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 7Б).

С 10.00 до 16.00 электроэнергия будет отсутствовать в Мокрово на улицах: Янкова (1-32), Шевчика (21-68, 1-38), Церковная, Мостовая, Любоньская, Островского, Зеленая, Заречная и пер. Тихий. В Синкевичах – Левчика (2-53), Полевая и пер. , Ланьский.