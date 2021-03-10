Электронная ярмарка вакансий пройдет в Лунинце

Электронную ярмарку вакансий проведет управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Мероприятия запланировано на 19 марта.

Для участия в ярмарке приглашены: учреждение здравоохранения «Лунинецкая центральная районная больница», филиал «Автомобильный парк № 10» ОАО «Брестоблавтотранс», ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз», ОАО «Дзержинский» (Минская область).

Соискатели работы получат возможность, не выходя из дома ознакомиться с имеющимися вакансиями, выслать резюме, задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Электронная ярмарка вакансий будет доступна с 10.00 до 12.00 часов на сайте e-vacancy.by.

Более подробную информацию можно получить по тел. 31140.