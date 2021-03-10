Новости районаОбщество

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Лунинце

Электронную ярмарку вакансий проведет управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Мероприятия запланировано на 19 марта.

Для участия в ярмарке приглашены: учреждение здравоохранения «Лунинецкая центральная районная больница», филиал «Автомобильный парк № 10» ОАО «Брестоблавтотранс», ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз», ОАО «Дзержинский» (Минская область).

Соискатели работы получат возможность, не выходя из дома ознакомиться с имеющимися вакансиями, выслать резюме, задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Электронная ярмарка вакансий будет доступна с 10.00 до 12.00 часов на сайте e-vacancy.by.

Более подробную информацию можно получить по тел. 31140.

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of ГАИ проведет Единый день знаний ПДД в учреждениях профессионального образования

ГАИ проведет Единый день знаний ПДД в учреждениях профессионального образования

Photo of Жительница Лунинца в состоянии опьянения перевозила дочерей в автомобиле

Жительница Лунинца в состоянии опьянения перевозила дочерей в автомобиле

Photo of Районная организация Союза женщин поздравила многодетных матерей

Районная организация Союза женщин поздравила многодетных матерей

Photo of Житель Лунинецкого района осужден на 6 лет колонии за мошенничество

Житель Лунинецкого района осужден на 6 лет колонии за мошенничество

Photo of Финал КВН прошел в микашевичской гимназии

Финал КВН прошел в микашевичской гимназии

Photo of Промпроизводство вакцины “Спутник V” планируют начать в Беларуси в конце марта

Промпроизводство вакцины “Спутник V” планируют начать в Беларуси в конце марта

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть