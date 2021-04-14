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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Лунинце

Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома проведет электронную ярмарку вакансий на 22 апреля. 

Для участия в мероприятии приглашены: ГУ “Лунинецкая райветстанция”, ГУК “Централизованная клубная система”, ГУК “Лунинецкий районный организационно-методический центр”, филиал ДЭУ-26 РУП “Бреставтодор”.

Соискатели работы получат возможность не выходя из дома ознакомиться с имеющимися вакансиями, выслать резюме, задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Ярмарка вакансий будет доступна с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by.

Более подробную информацию можно получить по телефону 3-11-40.

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L N

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