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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Лунинецком районе

27 мая управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома проведет электронную ярмарку вакансий.

Для участия в данном мероприятии приглашен отдел по образованию райисполкома.

Соискатели работы получат возможность ознакомиться с вакансиями, имеющимися в учреждениях образования горда и района, выслать резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Ярмарка вакансий будет доступна с 10.00 до 12.00 часов на сайте e-vacancy.by.

Более подробную информацию можно получить по тел. 3-10-94.

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