Еще два жилых дома преобразятся в Микашевичах

Работники СУ-63 с капитального ремонта кровли начали реконструкцию многоэтажки по ул. Первомайская, 12. Кроме этого, в перечне будущих работ значатся замена инженерных канализационных сетей, горячего и холодного водоснабжения, приведение в порядок отмостки, козырьков балконов и подъездов и т.д. Планируется изменить и внешний вид здания. Впервые в ходе капитального ремонта один из объектов жилфонда поштукатурят и покрасят фасад.

Набирают обороты и работы по модернизации 2-этажного дома по ул. Ленинская, 43. Сегодня тут занимаются подготовкой придомовой территории. После демонтажа дворовых хозяйственных построек и уборки строительных отходов, здесь удалили и вывезли старые и аварийные деревья(на снимке).