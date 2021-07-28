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Еще два жилых дома преобразятся в Микашевичах

Работники СУ-63 с капитального ремонта кровли начали реконструкцию многоэтажки по ул. Первомайская, 12. Кроме этого, в перечне будущих работ значатся замена инженерных канализационных сетей, горячего и холодного водоснабжения, приведение в порядок отмостки, козырьков балконов и подъездов и т.д. Планируется изменить и внешний вид здания. Впервые в ходе капитального ремонта один из объектов жилфонда поштукатурят и покрасят фасад.
Набирают обороты и работы по модернизации 2-этажного дома по ул. Ленинская, 43. Сегодня тут занимаются подготовкой придомовой территории. После демонтажа дворовых хозяйственных построек и уборки строительных отходов, здесь удалили и вывезли старые и аварийные деревья(на снимке).

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Наталья Лялюк

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