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Ещё два пожара в Лунинецком районе. Горели хозпостройки

21.03.2022
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20 марта в 13 часов 18 минут спасателям поступило сообщение о загорании в блочном хозяйственном строении, размерами 4х11 м в д. Застенок Лунинецкого района.

В результате пожара огнем повреждена кровля хозяйственного строения. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

В этот же день в 19 часов 36 минут поступило сообщение о загорании в блочном хозяйственном строении, размерами 5×9 м в д. Обруб Лунинецкого района. В результате пожара огнем уничтожена кровля хозяйственного строения. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

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