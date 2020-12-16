«Евроопт» пришел и в Микашевичи

Последние два месяца торговый центр «Амиго» в Микашевичах то и дело пополнялся новыми павильонами, кафе и киосками. Своего рода финальным аккордом в череде этих событий стало открытие магазина «Евроопт».

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией точное время официального открытия этого торгового объекта, а оно состоялось 16 декабря, не было объявлено. Несмотря на это к полудню у дверей магазина собралось немало горожан. Многие из них не скрывали своего нетерпения.

– Интересно, насколько универсальным получился магазин? А мы отправимся сразу к молочному отделу! Именно здесь планируем закупить продукты к новогодним праздникам,– то и дело звучало в толпе покупателей.

Магазин, оформленный в традиционной для «Евроопта» цветовой палитре, получился удобным. Кроме того, здесь имеется просторная стоянка для автомобилей, пандус для заезда колясок и много других элементов для комфорта посетителей. В общем, Микашевичи получили в качестве подарка к Новому году еще один современный торговый объект!

С самого начала работы магазина здесь представлен весь ассортимент изделий и продуктов, традиционный для этой сети. Не менее богатый выбор и в отделе с овощами и фруктами.

– Численность нашего коллектива составляет 26 человек, – рассказывает директор нового магазина Алла Грыц. – Все продавцы – с опытом работы в разных торговых объектах города, в том числе нашей компании.

В выигрыше оказались все. Жители Микашевич – получили новый магазин, о котором многие мечтали давно, а город – новые рабочие места.