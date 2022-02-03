Феерия творчества народного ансамбля песни и музыки “Шляхцічы” (Лунинецкий район)

Недавно в Лунинецком ГДК прошел отчётный концерт народного ансамбля песни и музыки «Шляхцічы», (руководитель Геннадий Шевчик).

Репертуар ансамбля многогранен: это и радостные, веселые песни, поднимающие настроение; и задушевные, немного грустные композиции. Но все они, безусловно, были талантливо исполнены. Замечательные песни в их исполнении поистине греют душу, волнуют своей неповторимой певучестью, рождают у слушателей добрые человеческие чувства.

Прозвучала премьера песни на слова и музыка Андрея Гурбановича «Белыя бярозы», также к Году исторической памяти прозвучала песня «Беларусы». Свои музыкальные подарки дарили солисты: Михайлина Хвесюк, Златислава Хвесюк, Анастасия Конопацкая, вокальная студия «Я пою» руководитель Снежана Соц, Владимир Пеленюк, танцевальный коллектив «Абиссаль» руководитель Валентина Бодак, танцевальный коллектив «Исклюзив» руководитель Наталья Хомич. Ведущая праздника Татьяна Тельпук.

Пришедшие на этот концерт стали свидетелями настоящего праздника музыки, песни и танца. Зрители приветствовали стоя. Душевная, уютная атмосфера наполняла зал на протяжении почти двух часов.

За 2021 год нашими коллективами проделана большая творческая работа. Множество концертов, конкурсов, фестивалей, творческих поездок по Беларуси… Это далеко не полный перечень деятельности, которую осуществляют талантливые люди – работники городского Дома культуры. Желаем всем работникам культуры крепкого здоровья, удачи и творения высот.

Галина Кулицкая