“Фемида” – чемпион

Только заключительный матч между “Фемидой” и “Мастер Плюс”, который завершился с результатом 3:0, расставил все точки над “і”.

В результате победителем стала “Фемида”. Второе место у “Гранита”. Бронзовыми призерами стала команда “Мастер Плюс”. За волю к победе отмечена команда “Редигерово”.

Лучшим игроком турнира стал Виктор Ярмольчик, лучшим пасующим – Сергей Лусевич, лучшим нападающим – Сергей Романчук.

Награды вручили главный судья соревнований Александр Миранович и председатель РФСК “Здоровье” Виталий Каташук.