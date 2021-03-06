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“Фемида” – чемпион
Завершился чемпионат района по волейболу среди мужских команд
Только заключительный матч между “Фемидой” и “Мастер Плюс”, который завершился с результатом 3:0, расставил все точки над “і”.
В результате победителем стала “Фемида”. Второе место у “Гранита”. Бронзовыми призерами стала команда “Мастер Плюс”. За волю к победе отмечена команда “Редигерово”.
Лучшим игроком турнира стал Виктор Ярмольчик, лучшим пасующим – Сергей Лусевич, лучшим нападающим – Сергей Романчук.
Награды вручили главный судья соревнований Александр Миранович и председатель РФСК “Здоровье” Виталий Каташук.