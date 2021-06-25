Фестиваль красок и неоновая дискотека: как отметят День молодежи в Лунинце?

День молодежи пройдет 27 июня на площадке возле Ледовой арены. Начало в 18.00.

Гостей ждут различные конкурсы, выставки, мастерская молодых художников и мастер-класс по оказанию первой помощи. Будут работать выездная праздничная торговля и аттракционы.

В рамках Дня молодежи также пройдет традиционный конкурс “Автоледи”.

В 20.00 все желающие могут поучаствовать в фестивале красок, а с 22.00 начнет дискотека Neon Party.