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Фестиваль красок и неоновая дискотека: как отметят День молодежи в Лунинце?

День молодежи пройдет 27 июня на площадке возле Ледовой арены. Начало в 18.00.

Гостей ждут различные конкурсы, выставки, мастерская молодых художников и мастер-класс по оказанию первой помощи. Будут работать выездная праздничная торговля и аттракционы.

В рамках Дня молодежи также пройдет традиционный конкурс “Автоледи”. 

В 20.00 все желающие могут поучаствовать в фестивале красок, а с 22.00 начнет дискотека Neon Party.

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L N

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