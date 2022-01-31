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Фильмы и расписание сеансов в кинотеатре “Октябрь” (Лунинец)

31.01.2022
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РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН КИНОТЕАТРА «ОКТЯБРЬ» c 1 по 9 февраля
 
01.02.2022 вторник
15:00 Мультфильм, детский, приключения «Мы — монстры 2» 6+ 2D
Производство Германия, Великобритания
17:30 Драма, военный, история «Мария. Спасти Москву» 12+ 2D
Производство Россия
19:30 Боевик, триллер «Антитела» 16+ 2D
Производство США
21:15 Триллер, боевик «Код 355» 16+ 2D
Производство США, Китай
 
02.02.2022 среда
15:00 Мультфильм, детский, приключения «Мы — монстры 2» 6+ 2D
Производство Германия, Великобритания
17:30 Драма, военный, история «Мария. Спасти Москву» 12+ 2D
Производство Россия
19:30 Боевик, триллер «Антитела» 16+ 2D
Производство США
21:15 Триллер, боевик «Код 355» 16+ 2D
Производство США, Китай
 
03.02.2022 четверг
12:00 Мультфильм, детский, приключения «Мы — монстры 2» 6+ 2D
Производство Германия, Великобритания
15:00 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
17:20 Комедия «Непослушник» 12+ 2D
Производство Россия
19:20 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
21:40 Комедия «Фантазии для взрослых» 18+ 2D
Производство Франция
 
04.02.2022 пятница
12:00 Мультфильм, детский, приключения «Мы — монстры 2» 6+ 2D
Производство Германия, Великобритания
15:00 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
17:20 Комедия «Непослушник» 12+ 2D
Производство Россия
19:20 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
21:40 Комедия «Фантазии для взрослых» 18+ 2D
Производство Франция
 
05.02.2022 суббота
12:00 Мультфильм, детский, приключения «Мы — монстры 2» 6+ 2D
Производство Германия, Великобритания
13:40 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
17:20 Комедия «Непослушник» 12+ 2D
Производство Россия
19:20 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
21:40 Комедия «Фантазии для взрослых» 18+ 2D
Производство Франция
 
06.02.2022 воскресенье
12:00 Мультфильм, детский, приключения «Мы — монстры 2» 6+ 2D
Производство Германия, Великобритания
13:40 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
17:20 Комедия «Непослушник» 12+ 2D
Производство Россия
19:20 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
21:40 Комедия «Фантазии для взрослых» 18+ 2D
Производство Франция
 
07.02.2022 понедельник
12:00 Мультфильм, детский, приключения «Мы — монстры 2» 6+ 2D
Производство Германия, Великобритания
15:00 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
17:20 Комедия «Непослушник» 12+ 2D
Производство Россия
19:20 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
21:40 Комедия «Фантазии для взрослых» 18+ 2D
Производство Франция
 
08.02.2022 вторник
12:00 Мультфильм, детский, приключения «Мы — монстры 2» 6+ 2D
Производство Германия, Великобритания
15:00 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
17:20 Комедия «Непослушник» 12+ 2D
Производство Россия
19:20 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
21:40 Комедия «Фантазии для взрослых» 18+ 2D
Производство Франция
 
09.02.2022 среда
12:00 Мультфильм, детский, приключения «Мы — монстры 2» 6+ 2D
Производство Германия, Великобритания
15:00 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
17:20 Комедия «Непослушник» 12+ 2D
Производство Россия
19:20 Фантастика, боевик «Падение Луны» 16+ 2D
Производство США, Канада, Китай
21:40 Комедия «Фантазии для взрослых» 18+ 2D
Производство Франция
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