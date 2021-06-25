Финансовая и личная безопасность в сети Интернет

Преступность в сети Интернет приобретает все большие масштабы. Изобретаются все новые уловки по выкачиванию денег, практически полная безнаказанность, анонимность преступников, большое количество доверчивых людей.

В текущем году на территории Брестской области отмечается устойчивая тенденция увеличения числа зарегистрированных преступлений, относящихся к сфере высоких технологий. Всего в Брестской области за 2020 год зарегистрировано 2585 преступлений, где в сравнении с 2019 годом зарегистрировано 748 (+1837 преступлений).

Как рассказал первый заместитель начальника Лунинецкого РОВД, на территории нашего района в 2020 году было зарегистрировано всего 120 преступлений, на май 2021 года зарегистрировано 21, а в Брестской области 536.

При анализе количества потерпевших от хищений с использованием компьютерной техники установлено, что основная часть потерпевших находится в возрастном диапазоне от 26 до 50 лет.

Основные способы совершений преступлений в сфере высоких технологий на территории Лунинецкого района:

Звонки от злоумышленников, представляющихся сотрудниками банка, где под различными предлогами от потерпевшего получают необходимые сведения для осуществления несанкционированного денежного перевода с его банковской карты.

Письма в различных мессенджерах от потенциальных покупателей товара на сервисе «Kufar.by», где злоумышленник для получения оплаты за товар отправляет ссылку на поддельный сайт, который внешне схож с сервисом Интернет-банкинга, почты и так далее. На данном поддельном ресурсе предлагается ввести данные банковской карты, однако при вводе которых могут быть похищены денежные средства.

Посещение фишингового (поддельного) банковского ресурса самостоятельно при попытке осуществить какую-либо денежную операцию посредством своей банковской карты. Жертвами посещения данного ресурса становятся граждане, осуществляющие свои банковские услуги посредством посещения банковских ресурсов различных браузеров, а не официальных мобильных приложений соответствующих банков. В данном случае стоит обращать внимание на доменное имя ресурса в адресной строке.

Осуществление преступником оплат в магазинах посредством банковской карты, найденной либо украденной, которая обладает возможностью бесконтактной оплаты. В случае если вы подозреваете, что Ваша банковская карта была утеряна либо украдена, стоит незамедлительно осуществить ее блокирование.

Рекомендации:

К любым операциям, производимым с использованием Вашей банковской карты, относится максимально внимательно и осторожно. Терять бдительность никогда нельзя.

Для оплаты покупок в Интернете завести отдельную карту и не хранить на ней много денег.

Если Вам прислали ссылку на почтовый ящик, в мессенджер или SMS- сообщением, то, независимо от того, кто прислал, даже если это Ваш друг, знакомый, государственный орган или организация, с которой Вы постоянно ведете переписку, или абсолютно незнакомый человек, прежде чем ее открывать, следует особенно внимательно проверить доменное имя. При возникновении малейшего сомнения, что ссылка ведет не на официальный ресурс, ее необходимо проверить. Сделать это можно, отыскав в интернете официальный сайт и сверив домен, а также дополнительно проверив информацию о дате регистрации домена (у фишинговых обычно от нескольких дней до нескольких месяцев) на специализированных интернет- ресурсах, например: whois.domaintools.com, centralops.net, xseo.in, cctld.by и других.

Если ресурс оказался поддельным либо самому не удается определить, то необходимо сделать скриншот фишинговой страницы (чтобы в адресной строке был виден адрес), и отправить в службу поддержки оригинального ресурса, с описанием подробностей ситуации (администрация настоящего ресурса сама заинтересована к недопущению использования своего имени либо логотипов мошенниками), после чего отказаться от проведения каких-либо операций.

Если стали жертвой мошенников:

Если ввели данные банковской карты, то необходимо в срочном порядке произвести ее блокировку, позвонив в банк либо, в интернет- банкинге либо три раза введя неверный пароль, с последующей ее заменой.

Если ввели авторизационные данные от интернет-банкинга, то необходимо немедленно звонить в банк и сообщить о компрометации учетных данных от интернет-банкинга.

В случае необходимости обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

Владельцам ресурсов при выявлении случаев мошенничества с использованием фишинговых страниц, мимикрирующих под оригинальный ресурс, или возникновении подозрений о таком использовании: