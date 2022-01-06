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ГАИ Брестской области 6-9 января будет дежурить вблизи храмов, мест отдыха и на оживленных трассах, в том числе и на М 10

06.01.2022
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В Брестской области ГАИ 6-9 января усилит надзор за дорожным движением. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных водителей и пешеходов, сообщает управление ГАИ УВД облисполкома.

Наряды дорожно-патрульной службы будут максимально приближены к храмам, увеселительным заведениям и другим местам массового отдыха людей. Особое внимание будет уделено автодорогам М1 Брест – Минск – граница России, Р2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин, Р23 Минск – Микашевичи и М10 Кобрин – Гомель – граница России.

“У пьяного человека нарушена координация, и он легко может получить травму, упав или ударившись, особенно когда на дорогах скользко. Такой человек под влиянием алкоголя может пойти на запрещающий сигнал светофора, перейти дорогу в неположенном месте и попасть под колеса автомобиля, – заметили в ГАИ. – На дороге нет места алкоголю, а также равнодушию. Если вы увидели пьяного водителя или идущего по проезжей части нетрезвого пешехода, наберите 102. Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь”.

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