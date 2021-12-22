ГАИ предупреждает: осторожно, скользкая дорога!

Зима – это время нестабильных погодных условий: то снег, то метель, то гололед. Гололед очень опасен для всех участников дорожного движения. Умение учитывать погодные условия необходимо всем – и водителям, и пешеходам. Тем, кто управляет автомобилем, надо обладать определенными навыками для поездок в зимних условиях. А пешеходам необходимо учитывать множество факторов. Об этом рассказал начальник отделения ГАИ Лунинецкого РОВД Сергей Антонович:

– Чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, пешеходам следует руководствоваться основными правилами безопасного поведения: пересекать проезжую часть в установленных местах; использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости; не выходить на проезжую часть в нетрезвом состоянии.

Водителям следует двигаться с такой скоростью, которая позволит при необходимости немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.

В предвыходные и выходные дни, а также в праздничные традиционно увеличивается поток транспортных средств и как результат, количество ДТП, в том числе наездов на пеших участников. В связи с этим, с 22 по 26 декабря ГАИ области проведет рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений ПДД, как водителями, так и пешеходами. Инспекторы уделят особое внимание водителям, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам, а также пешим участникам дорожного движения, в том числе не обозначенным световозвращающими элементами в темное время суток, а также находящимся в состоянии опьянения.