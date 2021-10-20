Новости района

ГАИ усилит контроль на дорогах местного значения

С 22 по 25 октября  сотрудники  Госавтоинспекции и милиции общественной безопасности РОВД проведут массированную отработку автомобильных дорог местного значения и сельских населенных пунктов.

Как рассказал начальник отделения ГАИ РОВД Сергей Антонович, экипажи ДПС в первую очередь ориентированы на пресечение грубейших нарушений правил дорожного движения. В приоритете – выявление водителей и пешеходов, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, севших за руль, не имея прав на управление транспортом. Без внимания не останутся пренебрежения правилами обгона, маневрирования, проезда пешеходных переходов, превышение водителями установленных скоростных режимов, случаи неправильной перевозки пассажиров и, конечно же, как не предоставление преимущества в движении пешим участникам дорожного движения, так и нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами, возчиками гужевого транспорта.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не пренебрегать ПДР, потому как, казалось бы малейшее нарушение требований может привести к печальным последствиям.

 

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Елена Данилович

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