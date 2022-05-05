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Где в Лунинце отключат свет 5 и 6 мая?

05.05.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в г. Лунинец ул. Железнодорожная (21-50, 20-52), пер. Железнодорожный (1-21), ул. Московская, пер. Московский (1-19,2-22) в период времени с 10.00 до 14.00 05.05.2022

г. Лунинец ул. 17 Сентября 1-39, Пинская, Советская (34-44, 39-53) , Вокзальная, Калинина, пер.Минский, Садовый
в период времени с 09.00 до 12.00 06.05.2022

г. Лунинец ул. Гагарина (164-124, 193-141), ул Крайняя, пер. Бригадный, Высокий, Крайний, ул. Высокая
в период времени с 09.00 до 12.00 06.05.2022

 

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