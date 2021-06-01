Где в Лунинецком районе запрещена подводная охота?

Охотиться под водой в Беларуси можно только в светлое время суток при помощи подводных ружей или пистолетов, стреляющих гарпуном с наконечником не более пяти зубьев.

У каждого охотника должно быть обязательное снаряжение в виде гидрокостюма с ластами, ружья и пистолеты с гарпуном, маски с трубкой, пояса с грузами и ножа. Подводная охота с аквалангом и другими автономными дыхательными приборами запрещена, поэтому ныряльщик может рассчитывать исключительно на свои силы и выдержку.

Для занятия подводной охотой рыболов должен иметь при себе удостоверение подводного охотника и членский билет РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» с отметкой об уплате ежегодных членских взносов.

В Лунинецком районе подводная охота запрещена в озерах «Белое», «Вулька» и канале «Микашевичский».

Запрещается также добыча рыбы с использованием осветительных приборов, подводных ружей или пистолетов либо иных орудий для подводной охоты с берега или с маломерных судов, не нужно забывать об ограничении на вылов рыбы – не более 5 килограммов на одного рыболова в сутки.

Заместитель начальника инспекции А.В. Монич